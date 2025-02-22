На Украине сняли на видео российский дрон, заглядывающий в окна домов

В Сумской области сняли на видео заглядывающий в окна домов российский дрон

Жительница Сумской области Украины запечатлела на видео российский FPV-дрон, который обследовал окна домов в поисках целей. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На записи видно, как беспилотник с зарядом взрывчатки медленно перемещается вдоль улицы, приближаясь к окнам. Через стекло слышен характерный гул пропеллеров.

«Этот звук теперь навсегда в моей памяти», — подписала ролик местная жительница.

21 февраля стало известно, что военнослужащие российской группировки «Север» с использованием беспилотника вывели из строя украинский танк Т-64 под Локней в Курской области, после чего эвакуировали его в тыл с помощью танкового тягача БТС. Об этом сообщил офицер с позывным «Витязь», отметив, что машина была повреждена дроном, а затем вытянута с нейтральной территории.

По словам военного, экипаж тягача, действуя под миномётным огнём и атаками украинских беспилотников, закрепил трос за подбитый танк и переместил его в лесополосу, после чего техника была доставлена в безопасную зону. Офицер подчеркнул, что группа эвакуации проявила особую эффективность при выполнении задачи.

Ранее генерал ВС РФ рассказал о негласных директивах, разосланных войскам в начале СВО.