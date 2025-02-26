Стало известно, когда палестинские заключенные смогут выйти на свободу

Палестинские заключенные, которые должны выйти из тюрем в рамках соглашения с Израилем, могут, как ожидается, быть освобождены поздно вечером в среду, 26 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аффилированный с палестинским движением ХАМАС офис по делам палестинских заключенных.

«Ожидаем, что заключенные, которые будут освобождены в рамках сделки [с Израилем], прибудут в Хан-Юнис (расположен на юге сектора Газа. — «Газета.Ru») в период с 22:00 (23:00 мск) до полуночи (01:00 мск)», — говорится в сообщении.

По данным офиса по делам палестинских заключенных, медицинские специалисты в секторе Газа уже «готовятся принять освобожденных» в рамках сделки.

Накануне Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что представитель ХАМАС раскритиковал Израиль за задержку в освобождении около 600 палестинских заключенных в рамках первого этапа соглашения о перемирии в секторе Газа. Эти действия были названы «серьезным нарушением» соглашения о прекращении огня.

22 февраля Израиль получил из сектора Газа последних шестерых заложников, которых ХАМАС должно было освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее в США сообщили о подготовке ХАМАС к возобновлению боевых действий с Израилем.