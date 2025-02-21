Бойцы СВО получили новейшие ручные пулеметы РПЛ-20

Участники специальной военной операции (СВО) получили новейшие ручные пулеметы РПЛ-20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора концерна «Калашников» Сергея Уржумцева.

«Могу сказать, что пулеметы присутствуют в зоне проведения специальной военной операции», — сказал Уржумцев.

Впервые ручной пулемет калибра 5,45 мм продемонстрировали в августе прошлого года. Тогда отмечалось, что его решила взять на вооружение Росгвардия.

До этого сообщалось, что специалисты российского «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) разобрали и изучили трофейный дрон Вооруженных сил Украины «Баба-Яга». Российские специалисты смогли узнать координаты места сборки дрона, а также цепочку поставок его комплектующих. Устройство попало на фронт не сразу — оно долго находилось в Восточной Европе и на Украине.

Модели сельхоздронов «Баба-Яга» обычно переносят на себе боеприпасы, чаще всего это минометные мины: 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 кг.

Ранее стало известно, что у российской армии оказалось больше Javelin, чем у Великобритании.