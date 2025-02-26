Life.ru: ВСУ бегут из-под Константинова и пытаются укрыться в Разливе и Богатыре

Украинские военные бегут из «котла» в Константинополе и пытаются укрыться в Разливе и Богатыре, сообщает издание Life.ru.

В распоряжении издания есть видео с украинским военнослужащим, который рассказал о положении ВСУ в селе Константинополь в ДНР. По его словам, украинские подразделения оставляют свои позиции под натиском российских войск. Часть из них оказалась в окружении. По информации бойцов российской группировки войск «Юг», бойцы ВСУ пытаются закрепиться в селах Разлив и Богатырь.

До этого российский военный блогер Юрий Подоляка сообщал, что российские подразделения продвинулись вперед в районе населенного пункта Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР), оттеснив Вооруженные силы Украины (ВСУ) к западным окраинам села.

19 февраля Telegram-канал Mash писал, что до закрытия «котла» в украинском Константинополе остается всего 2 км, он «может схлопнуть» свыше 2000 украинских военных.

Ранее бойцы РФ начали убирать «зубы дракона» на границе ДНР и Днепропетровской области.