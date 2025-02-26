Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 270 человек в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо живой силы, в регионе уничтожили два вражеских бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, миномет, радиолокационную станцию разведки. Также ВСУ потеряли 12 пунктов управления беспилотниками и два склада боеприпасов.



Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 63,5 тыс. человек, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 243 бронетранспортера, более 2 тыс. боевых бронированных машин, 2 211 автомобилей, 485 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другие.



Во вторник РИА Новости сообщало, что военным ВСУ стало значительно труднее осуществлять ротацию личного состава на оккупированных территориях Курской области после того, как российские бойцы установили огневой контроль над дорогой Юнаковка — Суджа. Украинские потери при попытках ротации составляют 15-20%.

Ранее источник в силовых структурах сообщил агентству, что ВСУ готовятся отступить с территории Курской области.