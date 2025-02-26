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Появилось видео с украинским «коридором» для защиты от дронов в Курской области

У «Военной хроники» появились кадры защитного коридора ВСУ в Курской области

В сети появились предполагаемые кадры защищающего от беспилотников «коридора» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Их публикует Telegram-канал «Военная хроника».

На кадрах видна проселочная дорога — слева, справа и над ней установлены сетки, защищающие от дронов. По информации канала, российские беспилотники на оптоволокне уже смогли залететь внутрь такой сетки.

В феврале этого года российские военные огородили дорогу под Часовым Яром специальной сеткой, защищающей от украинских беспилотников, создав таким образом безопасный логистический коридор для переброски техники. Тоннель протяженностью 2 км призван защищать боевые машины от ударов вражеских дронов.

До этого в России разработали дроны дроны-ретрансляторы «Касатка», которые можно применять в качестве ложных целей. Такой беспилотник может летать на высоте до двух километров. При этом разработка способна передавать прямой радиосигнал на дальность до 50 километров. Также его можно использовать в качестве дрона-камикадзе, перевозящего до трех килограммов взрывчатого вещества.

Ранее в России успешно испытали инновационную систему защиты от ударов беспилотников .

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