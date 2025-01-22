В России разработали дроны, которые могут применяться как ложная цель

В России разработали дроны дроны-ретрансляторы «Касатка», которые можно применять в качестве ложных целей. Об этом ТАСС сообщили в Народном фронте.

«Изначально разрабатывая дрон такого типа, мы понимали, что он будет многофункциональным — в военных целях он может использоваться как ложная цель, чтобы запутать противника и разрядить ракету ПВО по ложной цели, которая стоит в разы меньше, чем более дорогой беспилотник — например, «Орион», — сказал директор предприятия-разработчика «Аэрофрегат» Николай Жернов.

Жернов отметил, что беспилотник может летать на высоте до двух километров. При этом разработка способна передавать прямой радиосигнал на дальность до 50 километров. Также его можно использовать в качестве дрона-камикадзе, перевозящего до трех килограммов взрывчатого вещества, подчеркнул директор предприятия.

В октябре прошлого года в России умельцы в гараже смогли разработать беспилотник самолетного типа «Молния», систему наведения которого снабдили искусственным интеллектом (ИИ) — дрон способен самостоятельно отыскать врага. Разработку курировала фирма «Судоплатов».

Ранее в России успешно испытали инновационную систему защиты от ударов беспилотников .