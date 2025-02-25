Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный техник оценил защиту российского оружия от беспилотников ВСУ

РИА Новости: российская бронетехника в зоне спецоперации хорошо защищена от БПЛА
close
Natalia Shkavron/Shutterstock/FOTODOM

Российская бронетехника в зоне спецоперации эффективно защищена от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью РИА Новости сообщил старший техник ремонтного подразделения группировки «Днепр» с позывным «Зеркало».

По его словам, защитные детали устанавливаются на оружие с учетом требований экипажа.

«Сейчас на данный момент приходится ремонтировать защиту. Меньше машин приходит с пробитой броней. В основном защита ломается. Защита очень хорошо помогает, и мы ее постоянно совершенствуем», — заявил он.

По словам военного техника, солдаты могут оперативно связаться с ремонтными подразделениями и задать вопросы об обслуживании и ремонте бронетехники. Требования бойцов, по словам специалиста, учитываются при проектировании защиты и ее модернизации.

До этого глава Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что усовершенствованный танк Т-90МС «Прорыв», представленный компанией на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби, вобрал в себя самые передовые технологии. По его словам, внедренные технологии помогают танку защищаться от беспилотников, дронов, а также управляемых ракет и ручных гранатометов.

Ранее в РФ завершили испытания противотанкового ракетного комплекса «Конкурс-М» с дистанционным управлением.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами