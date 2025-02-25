Военный техник оценил защиту российского оружия от беспилотников ВСУ

РИА Новости: российская бронетехника в зоне спецоперации хорошо защищена от БПЛА

Российская бронетехника в зоне спецоперации эффективно защищена от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью РИА Новости сообщил старший техник ремонтного подразделения группировки «Днепр» с позывным «Зеркало».

По его словам, защитные детали устанавливаются на оружие с учетом требований экипажа.

«Сейчас на данный момент приходится ремонтировать защиту. Меньше машин приходит с пробитой броней. В основном защита ломается. Защита очень хорошо помогает, и мы ее постоянно совершенствуем», — заявил он.

По словам военного техника, солдаты могут оперативно связаться с ремонтными подразделениями и задать вопросы об обслуживании и ремонте бронетехники. Требования бойцов, по словам специалиста, учитываются при проектировании защиты и ее модернизации.

До этого глава Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что усовершенствованный танк Т-90МС «Прорыв», представленный компанией на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби, вобрал в себя самые передовые технологии. По его словам, внедренные технологии помогают танку защищаться от беспилотников, дронов, а также управляемых ракет и ручных гранатометов.

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