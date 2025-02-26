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Российский боец заявил о стягивании элиты ВСУ в Суджу

Боец РФ «Сварожич»: украинская армия стянула в Суджу элитных военных и наемников
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стянуло элитные подразделения в Суджу в Курской области. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил российский боец с позывным «Сварожич». Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Звезды».

«Они стянули сюда, скажем так, и свою элиту, плюс наемники, большинство со своими вооруженными натовскими вооружениями», — заявил он.

По его словам, в составе украинских подразделений в Судже есть иностранные наемники из Англии, Франции и Польши. Солдат подчеркнул, что армия Украины не сможет восполнить потери, поскольку западная техника не поможет в отражении атак российских войск.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что без внешних поставок оружия «истощение» украинской армии может произойти до лета. По его словам, нехватка запасов будет ощутима на линии фронта.

Мирошник подчеркнул, что на данный момент нельзя утверждать, что у Украины нет средств для ведения боя, поскольку они «сидят на бобах».

Ранее командиры ВСУ приказали отрезать конечности ликвидированным под Курском военным.

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