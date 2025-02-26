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У родственников бойцов СВО возникли проблемы с выплатами из-за прописки

Депутат Иванов: близкие бойцов СВО не могут получить выплаты из-за прописки
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Родственники и близкие участников специальной военной операции не могут получить выплаты из-за прописки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

С просьбой разобраться, «почему их «динамят», к парламентарию обратились в том числе и сами военнослужащие.

Иванов назвал типичной ситуацию, когда родственники бойцов не могут получить муниципальные выплаты. В то же время местные власти ссылаются на то, что солдат прописан в другом городе.

«Предвижу, что такая путаница будет случаться все чаще», — признал он.

Депутат отметил, что решить такую проблему можно с помощью единых правил назначения выплат. Он пообещал поднять этот вопрос на очередном заседании нижней палаты.

Подобный случай произошел в Нижегородской области, где 37-летнему участнику специальной военной операции на Украине чиновники отказались выплачивать компенсацию в размере одного миллиона рублей за ранение из-за того, что он не был прописан в регионе.

Ранее в Госдуме рассказали о воюющем за «полтора кило пельменей в день» военном.

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