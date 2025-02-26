Российские военнослужащие заняли свыше десяти многоэтажек в Часовом Яре и продвинулись на юге города более чем на два километра. Об этом в интервью РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В результате активных боевых действий в Часовом Яре и его окрестностях наши войска взяли под контроль важные участки местности и продвинулись вперед», — заявил он.

По словам Марочко, тактическое положение ВС РФ улучшилось в районе населенного пункта Калиновка. Российские бойцы провели разведку на территории и расчистили три минных заграждения. В самом Часовом Яре были выровнены передовые рубежи. Он отметил, что более эффективные действия были замечены на юге города.

До этого беженец из Часова Яра (ДНР) Павел Морковин заявил, что украинские военные используют почтовую компанию «Новая почта» для отправки военных грузов. Он отметил, что у него был магазин, все продукты приходили на «Новую почту». По словам беженца, в посылках были гранаты, автоматы, снайперские винтовки, прицелы, помповые ружья, патроны.

Ранее военный эксперт заявил, что ВСУ наращивают группировку у Часова Яра.