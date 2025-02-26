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Над Краснодарским краем сбили еще два украинских беспилотника

Минобороны: средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Краснодарским краем
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Станислав Красильников/РИА Новости

Над Краснодарским краем дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, летательные аппараты сбили около 7:20 мск.

Этой ночью над регионами России уничтожили 128 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов (83) подавили и уничтожили над территорией Краснодарского края. Над республикой Крым сбили 30 вражеских беспилотников, восемь БПЛА — над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря и по одному — над территориями Брянской и Курской областей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что этой ночью ВСУ предприняли попытку атаки по гражданским объектам региона. По его словам, в результате нападения повреждения получили три дома в нескольких муниципалитетах. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как заявил чиновник, в станице Старотитаровская Темрюкского района выбило стекла в частном доме. В поселке Стрелка повреждена крыша домовладения. В Туапсе пострадал частный дом. В здании произошел пожар, который уже ликвидирован.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.

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