Осужденный за вторжение в Курскую область наемник из Новой Зеландии обжаловал приговор

Осужденный за атаку на Курскую область наемник О'Брайен обжаловал приговор

Защита заочно осужденного за нападение на Курскую область гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайена подала жалобу на решение приговорить его к 14 годам колонии. Об этом сообщили ТАСС в Курском областном суде, который ранее вынес приговор новозеландцу.

В суде уточнили, что апелляция будет рассмотрена позднее Первым апелляционным судом общей юрисдикции.

В декабре прошлого года Курский областной суд приговорил ОʼБрайена к 14 годам колонии.

По версии следствия, в 2022 году гражданин Новой Зеландии вступил в ряды Вооруженных сил Украины. После этого он участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск, за что получал вознаграждение. В августе 2024 года ОʼБрайен вторгся в составе ВСУ на территорию Курской области.

Новозеландца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей об участии наемника в вооруженном конфликте. Также суд конфисковал 1,3 млн рублей, полученные иностранцем за совершение преступлений. ОʼБрайен находится в международном розыске.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в России заочно арестовали швейцарского журналиста Курса Пельда за поездку в Курскую область.