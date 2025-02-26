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Осужденный за вторжение в Курскую область наемник из Новой Зеландии обжаловал приговор

Осужденный за атаку на Курскую область наемник О'Брайен обжаловал приговор
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Генпрокуратура России

Защита заочно осужденного за нападение на Курскую область гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайена подала жалобу на решение приговорить его к 14 годам колонии. Об этом сообщили ТАСС в Курском областном суде, который ранее вынес приговор новозеландцу.

В суде уточнили, что апелляция будет рассмотрена позднее Первым апелляционным судом общей юрисдикции.

В декабре прошлого года Курский областной суд приговорил ОʼБрайена к 14 годам колонии.

По версии следствия, в 2022 году гражданин Новой Зеландии вступил в ряды Вооруженных сил Украины. После этого он участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск, за что получал вознаграждение. В августе 2024 года ОʼБрайен вторгся в составе ВСУ на территорию Курской области.

Новозеландца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей об участии наемника в вооруженном конфликте. Также суд конфисковал 1,3 млн рублей, полученные иностранцем за совершение преступлений. ОʼБрайен находится в международном розыске.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в России заочно арестовали швейцарского журналиста Курса Пельда за поездку в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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