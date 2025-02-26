Украинский HMMWV разлетелся на части в Курской области после попадания дрона РФ

Военные Вооруженных сил России с помощью дрона-камикадзе уничтожили броневик HMMWV американского производства, использовавшийся украинской армией. Об этом сообщил Telegram-канал «Ударный отряд «Ирландцы».

Техника была уничтожена расчетом «Рассвет» на Курском направлении.

В сообщении отмечается, что российские военные научили американский автомобиль «показывать фокус с исчезновением».

До этого российские средства ПВО сбили пять американских управляемых авиационных бомб JDAM. Кроме того, были сбиты 23 реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire» чешского производства и 97 беспилотников самолетного типа.

Перед этим в НАТО обвинили ВСУ в расточительном применении западного оружия. В частности, заявлялось, что бойцы ВСУ часто бросают оружие и технику НАТО при отступлении. По мнению экспертов альянса, из-за действий украинских военных в распоряжении ВС России может быть больше противотанковых управляемых ракет Javelin, чем у британской армии.

Ранее в Великобритании заявили, что уничтожение американской техники стало рутиной для РФ.