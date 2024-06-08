Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожают военную технику производства США на Украине в таких количествах, что это уже стало обыденностью. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Это невероятно, насколько рутинным стало уничтожение американских машин на фронтах сражений, как мало внимания это уже привлекает», — сказал эксперт.

8 июня сообщалось, что силы Черноморского флота за минувшие сутки ликвидировали несколько украинских безэкипажных катеров. Всего за данный промежуток времени было уничтожено пять беспилотных надводных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день издание Responsible Statecraft писало, что требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими из-за успеха российской армии на передовой.

В субботу сообщалось, что российские подразделения группировки «Центр» уничтожили танк M1 Abrams высокоточным снарядом «Краснополь» на Авдеевском направлении.

Ранее дуэль российского БТР и БМП Bradley попала на видео.