В ЕС заявили, что не потребуют природные ресурсы Украины за помощь стране

Европейский союз не будет требовать от Украины природных ресурсов в качестве компенсации за помощь. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта, передает украинский телеканал «Общественное».

«В течение последних трех лет Европейский союз был большим донором для поддержки Украины, и мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности, и мы не возвращаем себе ничего из природных ресурсов на Украине», — цитирует его телеканал.

Украина является суверенной страной и«имеет суверенное право управлять своей территорией и вести переговоры на международном уровне, отметил Кошта, комментируя требование США заключить сделку о передаче природных ресурсов Украины в обмен на помощь.

24 февраля британская газета Financial Times писала, что украинский президент Владимир Зеленский на встрече с главой минфина США Скоттом Бессентом при обсуждении сделки «был очень зол». По ее данным, Бессент потребовал от Зеленского подписать соглашение «прямо здесь и сейчас».

FT отмечает, что Вашингтон требует 50% прав на редкоземельные металлы Украины и важнейшие полезные ископаемые страны, чтобы окупить затраченные деньги на поддержку.

Ранее Путин заявил о необходимости оценки запасов редкоземельных металлов на Украине.