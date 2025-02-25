Ганчев сообщил о принудительной эвакуации жителей Харьковской области

Командование Вооруженных сил Украины проводит принудительную эвакуацию жителей Харьковской области для размещения личного состава и пунктов управления дронами. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.

«Проводятся принудительные эвакуации населения. Они освобождают территории для использования опустевших домов мирных жителей в качестве пунктов управления [БПЛА], а также размещения личного состава», — отметил он.

25 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что российские войска уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками, которые атаковали Белгородскую область. По данным журналистов, объект находился рядом с селом Ольшана, которое расположено в 14 километрах от Купянска в Харьковской области. Бойцы Вооруженных сил РФ обнаружили скопление украинских военных и нанесли удар ракетой «Изделие 305».

18 февраля глава украинской администрации Купянска Андрей Беседин заявил, что российские военные вплотную приблизились к Купянску, создав угрозу окружения города. По его словам, ВС РФ заняли позиции по всей линии фронта — с севера и юга — и ведут массированные обстрелы города из артиллерии и реактивных систем. Ситуация усугубляется экстремальными погодными условиями, которые привели к промерзанию коммунальных сетей, добавил он.

Ранее Ганчев рассказал об «огромных потерях» в украинской армии на Купянском направлении.