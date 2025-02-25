Несколько бойцов ЧВК «ЕНОТ» из зала суда отправились на фронт

Сразу четверо участников военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества», более известной как ЧВК «ЕНОТ», заключили контракты с Минобороны РФ и из зала суда направились в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

«Фигуранты [Олег Очеретный, Иван Коваленко, Алексей Коновалов и Михаил Максимов] подали ходатайства в Минобороны о заключении с ними контрактов, которые были удовлетворены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все четверо отправились на фронт штурмовиками.

Мужчины обвиняются в участии в преступном сообществе, а также в кражах и разбоях, но теперь их уголовные дела «выделены в отдельное производство по иным основаниям».

Одним из создателей ЧВК «ЕНОТ» стал Роман Теленкевич («Водяной»). Участники этой группы с 2014 года сопровождали гуманитарные грузы в Донбассе и принимали непосредственное участие в боевых действиях, за что их в СМИ стали называть ЧВК. Сам Теленкевич в 2022 году был приговорен к 13 годам лишения свободы, но колонии предпочел службу на СВО.

Ранее Верховный суд предложил освобождать контрактников от уголовной ответственности.