В России предложили разрешить подсудимым уходить на СВО

Верховный суд РФ предложил дополнить механизм освобождения участников специальной военной операции от уголовной ответственности, предусмотрев возможность приостанавливать уголовные дела в том числе и на стадии суда. Законопроект представили на Пленуме Верховного суда для внесения в Государственную думу, передает ТАСС.

«Предлагается установить возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу либо заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, а равно проходящих военную службу в период мобилизации, в период военного положения или в военное время», — отметили в Верховном суде.

Приостановление уголовных дел предусматривается на стадии предварительного расследования, предлагается применять этот механизм и на этапе судебного производства, когда уголовное дело уже направлено в суд и оно находится в суде первой или апелляционной инстанции. Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, куда поступило уголовное дело, суд, вынесший приговор, или суд апелляционной инстанции.

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