Украинский генерал заявил о планах Киева продолжить репрессии против командования ВСУ

Украинские власти планируют продолжить репрессии в отношении бывшего и нынешнего командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

«Сейчас готовится, возможно, и в отношении меня, возможно, и в отношении господина [отправленного в отставку после критики операции ВСУ в Курской области генерала] Дмитрия Марченко», — сказал отставной генерал.

Кривонос утверждает, что в настоящее время власти Украины уже начали «отслеживать действия людей, имеющих собственную точку зрения». По словам экс-замсекретаря, в скором времени в их отношении могут начать заводить уголовные дела, проводить обыски и судебные заседания с участием СМИ.

В конце января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские власти начали массовые репрессии в отношении высокопоставленных армейских командиров. Общественник отметил, что они связаны с желанием Киева переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на военных.

Ранее экс-сотрудник СБУ рассказал о репрессиях на Украине .