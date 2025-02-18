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Стало известно, что вошло в новый пакет военной помощи Германии Украине

Германия отправила ВСУ 50 тысяч снарядов в новом пакете военной помощи
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U.S. Air Force/Global Look Press

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Документ с перечнем боеприпасов и техники опубликован на сайте правительства ФРГ.

В новый пакет военной помощи, в частности, вошли 56 бронемашин MRAP, ракеты малой и средней дальности, 300 ударных беспилотников HF-1. Также ВСУ получат от Германии снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, боеприпасы для ЗСУ Gepard, четыре самоходных артиллерийских установки Zuzana 2, 50 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и две тысячи — калибра 122 мм.

Кроме того, Берлин передал Киеву 51 разведывательный беспилотник Vector с запчастями, 245 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, винтовки, пулеметы и автоматы, а также патроны к ним, шерстяные одеяла и перевязочные жгуты.

До этого в Литве высказались о военной помощи Украине. Там заявили, что вопрос отправки литовских военных в Вильнюсе на данный момент не обсуждается. Однако Литва может направить на Украину своих инструкторов для подготовки бойцов ВСУ.

Ранее в Польше отказались посылать на Украину свои войска.

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