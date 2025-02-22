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СК и Минобороны РФ задокументировали поставки оружия Киеву Западом

РИА Новости: Минобороны и СК задокументировали западные поставки оружия Киеву
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AFLO/Global Look Press

Представители Следственного комитета и Минобороны России подготовили документы, фиксирующие факты поставок Украине оружия со стороны западных и других стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следком.

«Задокументированы факты поставок украинской стороне вооружения, которые осуществлялись Великобританией, ФРГ, Францией, Канадой, Данией, Италией, Латвией, Румынией, Финляндией, Эстонией и рядом других стран», — рассказали представители СК.

До этого глава минобороны Британии Джон Хили сказал, что 2025 год станет решающим в конфликте на Украине. В связи с этим глава ведомства призвал Запад увеличить объемы помощи Киеву и продолжать оказывать давление на Россию, чтобы достичь «‎мира путем силы». По словам главы ведомства, Британия выделит Украине новый пакет помощи на сумму в £150 млн ($186 млн).

В свою очередь министр обороны США Пит Хегсет заявил, что основной объем вооружений и другой помощи должен поступать Украине от европейских стран — участниц НАТО.

Ранее сообщалось, что Литва передаст Украине военную помощь на €80 млн.

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