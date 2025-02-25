ВСУ за сутки выпустили свыше 40 беспилотников по Белгородской области

Украинская армия с помощью 18 снарядов и более 40 беспилотников атаковала десять районов Белгородской области за сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе ВСУ ударили с помощью трех беспилотников по поселкам Малиновка и Октябрьский, селу Репное. В Малиновке поврежден социальный объект.

Над Борисовским районом система ПВО отразила атаку воздушных целей. Над районом подавили один беспилотник. В селе Березовка после сброса взрывного устройства с дрона нашли повреждения на частном доме и автомобиле.

В Валуйском муниципальном округе ВСУ атаковали дронами поселок Уразово и село Долгое. В Долгом утром после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены два легковых автомобиля, частный дом и линия электропередачи — жители одной улицы остались без света. В Волоконовском районе села Борисовка, Грушевка и Тишанка подверглись обстрелу с помощью трех боеприпасов и четырех беспилотников.

В Грайворонском муниципальном округе по поселку Чапаевский, селам Безымено, Мокрая Орловка и Пороз ВСУ выпустили 15 боеприпасов. В Чапаевском обнаружили повреждения на заборе частного домовладения. Также боеприпас полностью уничтожил автомобиль. В Краснояружском районе беспилотники сбросили пять взрывных устройств в поселке Прилесье, селах Демидовка и Поповка.

В Шебекинском муниципальном округе украинская армия выпустила 22 беспилотника по городу Шебекино, селам Архангельское, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка.

Ранее житель Белгородской области получил ранение в результате удара дрона ВСУ.