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Власти Харьковской области предрекли блокирование частей ВСУ в Купянске

Ганчев: скоро ВС РФ отрежут ВСУ путь отступления из Купянска и пригорода
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Таисия Лисковец/РИА Новости

Российские военные уничтожают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее Купянска в Харьковской области и в скором времени могут отрезать украинской армии пути отступления из города и его окрестностей. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Скоро подразделения противника, которые располагаются в Купянске и его окрестностях, могут оказаться в положении, при котором попытки отступления будут просто невозможны», — сказал Ганчев.

14 января подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие, продвигаясь вдоль западного берега реки Оскол, заняли несколько позиций украинских сил в районе населенного пункта Калиново, расположенного в Харьковской области. По его словам, ВСУ оставили часть своих опорных пунктов, стремясь избежать дальнейших потерь.

До этого Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Калиново в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ взяли в плен под Купянском итальянского пиццамейкера.

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