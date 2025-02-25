Более 20 парадных расчетов будут участвовать в Параде Победы в Минске

МО Белоруссии: в Минске в Параде Победы будут участвовать 24 парадных расчета

Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах Белоруссии Леонид Касинский заявил, что на параде в честь 80-летия Победы в Минске будут принимать участие более 24 парадных расчетов. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

По словам Касинского, замысел парада масштабен. Помимо парадных расчетов, участие в нем также примут воздушные суда.

Он уточнил, что в этом году парад будет состоять из двух частей: исторической и современной. В первой будет представлена ретротехника и парадные расчеты в форме военных лет. Историческая часть будет воссоздана на основе отдельных элементов парада Победы 1945 года в Москве. По словам Касинского, в составе механизированной колонны пройдут танки Т-34. Кроме того, впервые на параде будут представлены знаменитые тачанки с пулеметами.

В современной части мероприятия будет задействована техника, которая в настоящее время находится на вооружении армии Республики Беларусь.

13 февраля директор первого европейского департамента министерства иностранных дел РФ Артем Студенников заявил, что российские власти не планируют приглашать глав недружественных государств на мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее посол рассказал, приедет ли китайский лидер Си Цзиньпин на Парад Победы в Москве.