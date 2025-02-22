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В МО РФ рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности «Центра»

МО РФ: ВСУ потеряли в зоне ответственности «Центра» до 325 военных
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Евгений Биятов/РИА Новости

Украинская армия потеряла до 325 военных в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

По его словам, кроме живой силы ВСУ также потеряли бронемашину MaxxPro. Подразделения ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю и освободили населенный пункт Надеждинка в ДНР.

«Противник потерял до 325 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе Kirpi и MaxxPro, два пикапа и четыре орудия полевой артиллерии», — добавил Савчук.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Киев наращивает группировку ВСУ под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР) чтобы замедлить продвижение российских войск.

Он добавил, что на данном участке фронта российские военные также развивают наступление на Дзержинск.

Ранее стало известно, что ВС России вплотную подошли к Купянску.

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