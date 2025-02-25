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Российские военные заняли поселок в ДНР

Минобороны: российские военные взяли Надеждинку
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские бронегруппы с десантом зашли в Надеждинку Донецкой народной республики (ДНР), воспользовавшись непогодой, заявили в Министерстве обороны России. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что военных прикрывали огнем из танков, а также применяли ударные беспилотные летательные аппараты. ВС РФ уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинской стороны.

Другим штурмовым группам удалось обойти противника с флангов и выбить его из укрепленных позиций, подчеркнули в ведомстве.

До этого сообщалось, что артиллеристы 25-й гвардейской армии группировки «Запад» ликвидировали пункты управления беспилотниками, миномётные расчёты и технику ВСУ на Краснолиманском направлении.

По данным Минобороны, украинская армия потеряла до 325 военных в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр». По его словам, кроме живой силы ВСУ также потеряли бронемашину MaxxPro. Подразделения ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю и освободили населенный пункт Надеждинка в ДНР.

Ранее российский вертолет уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ в курском приграничье.

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