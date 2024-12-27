Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России испытали ПТРК с дистанционным управлением

«Калашников»: дистанционное управление ПТРК «Конкурс-М» прошло испытания
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

«Кировский завод «Маяк» завершил испытания оборудования для дистанционного управления противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Конкурс-М». Об этом сообщается на сайте концерна «Калашников».

Как указали в группе компаний, дистанционное управление было разработано на опыте боевого использования ПТРК в зоне специальной военной операции (СВО), чтобы максимально обезопасить расчет комплекса от огня противника. Оборудование позволяет военным искать и поражать вражеские цели из укрытия, находясь на достаточном расстоянии от пусковой установки.

26 декабря концерн «Калашников» показал первый полет нового дрона-камикадзе «Куб-10Э», предназначенного для поражения вражеской техники и бронированных машин, а также командных пунктов и других оборонных объектов. Представители концерна уточнили, что новый аппарат предназначен для запуска с катапульты. Крейсерская скорость полета дрона достигает 100 км/ч. Отмечается, что «Куб-10Э» уже начали применять в зоне спецоперации, откуда приходят исключительно положительные отзывы.

Ранее «Калашников» показал электрические мотоциклы для СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами