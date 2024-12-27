В России испытали ПТРК с дистанционным управлением

«Кировский завод «Маяк» завершил испытания оборудования для дистанционного управления противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Конкурс-М». Об этом сообщается на сайте концерна «Калашников».

Как указали в группе компаний, дистанционное управление было разработано на опыте боевого использования ПТРК в зоне специальной военной операции (СВО), чтобы максимально обезопасить расчет комплекса от огня противника. Оборудование позволяет военным искать и поражать вражеские цели из укрытия, находясь на достаточном расстоянии от пусковой установки.

26 декабря концерн «Калашников» показал первый полет нового дрона-камикадзе «Куб-10Э», предназначенного для поражения вражеской техники и бронированных машин, а также командных пунктов и других оборонных объектов. Представители концерна уточнили, что новый аппарат предназначен для запуска с катапульты. Крейсерская скорость полета дрона достигает 100 км/ч. Отмечается, что «Куб-10Э» уже начали применять в зоне спецоперации, откуда приходят исключительно положительные отзывы.

Ранее «Калашников» показал электрические мотоциклы для СВО.