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Российские десантники спасли от дронов ВСУ раненого механика в Часовом Яре

В Часовом Яре десантники эвакуировали раненого механика и отбились от дронов ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Часовом Яре российские десантники 98-й дивизии ВДВ эвакуировали раненого механика-водителя и спасли технику от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, во время движения десантников после выполнения боевой задачи бронетранспортер «Ракушка», замыкающий колонну войск, наехал на мину. Водитель потерял управление, на место взрыва выдвинулись солдаты.

«Внутри БТРа был только механик-водитель, который получил ранение. Водителя оперативно эвакуировали в безопасное место и оказали первую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Во время эвакуации на место инцидента прилетели украинские дроны и начали атаковать машину. Бойцы благодаря оперативным действиям успели спасти водителя и увезти в тыловой район.

До этого боец 110-й бригады «Шторм» ВС РФ провел рискованную операцию по эвакуации раненого сослуживца, использовав электромотоцикл для скрытного перемещения рядом с позициями ВСУ. После погрузки пострадавшего на электромотоцикл группа оперативно покинула опасную зону, успешно доставив бойца к медикам.

Ранее ветеран СВО заявил, что находка на поле боя изменила его жизнь.

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