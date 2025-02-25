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В Курской области продолжаются бои в районе Погребков

WarGonzo заявил о тактических успехах ВС РФ в районе Погребков Курской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска продолжают вести бои с Вооруженными силами Украины у села Погребки в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил Telegram-канал WarGonzo.

«Курская область. Продолжаются бои в районе Погребков. Есть тактические успехи российских войск», — пишет канал, публикуя карту боевых действий со сводкой на 25 февраля.

По данным WarGonzo, до освобождения села «осталось не так долго», при этом украинские военные оказывают «ожесточенное сопротивление».

Кроме того, заявил канал, российские войска продвинулись в районе Пятихаток в Запорожской области и развивают наступление в направлении Щербаков и Малых Щербаков.

В ДНР развивается российское наступление в районе села Константинополь, добавили там.

24 февраля российские Telegram-каналы сообщали, что Вооруженные силы России наступают в Сумской области Украины. По их данным, главной целью наступления стало перерезание трассы на город Суджа.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовятся прорваться в Брянскую и Курскую области.

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