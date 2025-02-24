Военкоры заявили о прорыве российских войск в Сумской области

«Иди и смотри»: ВС РФ наступают под Сумами, чтобы перерезать трассу на Суджу

Вооруженные силы (ВС) России наступают в Сумской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

По данным канала, главной целью наступления стало перерезание трассы на Суджу. После выполнения боевой задачи логистики группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) окажется под угрозой, отметили военкоры.

Авторы добавили, что в настоящее время российско-украинская граница прорвана сразу в нескольких местах. В частности, бои идут в Журавке и Новеньком.

20 февраля Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские войска зашли на территорию Сумской области, где устремились к единственной трассе снабжения ВСУ в Судже. Военкоры отметили, что в случае успешного выполнения задачи ВС России смогут окружить подразделения украинской армии в Курской области.

До этого военкор Семен Пегов сообщил, что ВСУ могут осуществить прорыв в Курской и Брянской областях. По его словам, об этом свидетельствует активизация разведки Украины и скопления резервов противника в Сумской области.

Ранее в РФ заявили, что ВСУ осознали катастрофичность вторжения в Курскую область.