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По всей Украине объявили воздушную тревогу

На Украине сообщили о воздушной тревоге по всей стране
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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы артиллерийских и дроновых ударов. Работа сирен по всей стране отражена на карте министерства цифровой трансформации страны.

По состоянию на 8:00 мск сирена воздушной тревоги звучала и в Киеве, и в региональных центрах на западе и востоке. Впервые за день воздушная тревога сработала около 7:00 утра.

Украинские СМИ и Telegram-каналы на фоне воздушной тревоги сообщили о взрывах в Киеве, Сумах и Черкассах.

Накануне взрыв произошел в Харькове на востоке Украины.

В середине февраля министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что газовая инфраструктура Украины получила повреждения на фоне воздушной тревоги. По его словам, на всей территории Украины были введены экстренные отключения электроэнергии.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее «Страна.ua» сообщила, что из-за обстрелов Украина не может получать нужное количество газа.

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