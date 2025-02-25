Губернатор Брянской области сообщил о ночных атаках дронов ВСУ на регион

В Брянской области за ночь сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, во время атак никто среди местных жителей не пострадал. Оперативные и экстренные службы обследуют территории, куда упали обломки дронов.

Всего за эту ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 беспилотников ВСУ над регионами России. Помимо Брянской области, два БПЛА в сбили Курской области и один — над Калужской областью. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ над территорией России. По данным оборонного ведомства, 16 дронов сбили в небе над Орловской областью, три над Брянской областью, два над Рязанской областью и один над Крымом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.