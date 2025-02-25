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В России создана уникальная ракета, находящая цель с помощью видеокамеры

В Челябинске создали облегченную ракету, которая находит цель с помощью камеры
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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Челябинский конструктор Александр Родиков создал первую в мире ракету, которая ориентируется в пространстве и может найти цель с помощью видеокамеры, передает ТАСС.

По словам разработчика, ее можно запускать с земли и летательного аппарата.

«В мире нет аналогов для нашей разработки... Мы успешно разработали управляемую ракету с головкой самонаведения, с рулями, которая весит в два раза меньше «Иглы», кратно дешевле всех существующих ракет в производстве», — сообщил Родиков.

Он добавил, что благодаря видеокамере она летит к цели в режиме полного радиомолчания, а также способна преодолевать расстояние на максимально низкой высоте, повторяя рельеф местности.

В середине января в Великом Новгороде научно-производственный центр «Ушкуйник» начал серийный выпуск оптоволоконного FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) «Князь Вандал Новгородский», оснащенного тепловизором. При помощи этого БПЛА атаковать врага можно не только днем, но и ночью.

Ранее Путину показали наконечник ракеты «Орешник».

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