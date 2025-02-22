Минобороны: Ми-35М уничтожил личный состав и опорник ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ми-35М армейской авиации нанес ракетный удар по украинскому опорному пункту и военным ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

По информации ведомства, летчики осуществили пуски ракет по координатам, которые передал авиационный наводчик, после чего выполнили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки.

20 февраля стало известно, что российские войска зашли на территорию Сумской области, где устремились к единственной трассе снабжения ВСУ в Судже. Военкоры заявили, что в случае успешного выполнения задачи Вооруженные силы России смогут перерезать трассу снабжения украинских войск, действующих на территории Курской области и окружить подразделения ВСУ.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

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