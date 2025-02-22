Артиллеристы 25-й гвардейской армии группировки «Запад» ликвидировали пункты управления беспилотниками, миномётные расчёты и технику ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, РСЗО «Град» также уничтожили точки взлета гексакоптеров, пикапы с боеприпасами, а также скопление живой силы противника.

«Расчеты используют тактику неожиданности, часто меняя огневые позиции. Это позволяет минимизировать ответные удары», — отметили в Минобороны.

В оборонном ведомстве также рассказали, что украинские подразделения потеряли до 230 военнослужащих и три единицы бронетехники, включая БТР М113, в ходе боестолкновений с Южной группировкой российских войск.

По данным Минобороны, украинская армия потеряла до 325 военных в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр». По его словам, кроме живой силы ВСУ также потеряли бронемашину MaxxPro. Подразделения ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю и освободили населенный пункт Надеждинка в ДНР.

Ранее российский вертолет уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ в курском приграничье.