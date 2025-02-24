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В Минобороны рассказали о суточных потерях ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 255 военнослужащих в Курской области за сутки
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области более 255 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, помимо живой силы, были уничтожены три танка, бронетранспортер, 26 бронемашин, 24 автомобиля, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы и инженерная техника.

Всего, по данным министерства обороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 62 тыс. военнослужащих, 379 танков, 288 боевых машин пехоты и другую технику.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие освободили хутор Марьевка в Суджанском районе Курской области. По данным журналистов, населенный пункт освободили штурмовики горной 34-й гвардейской мотострелковой бригады, которые разгромили укрепленный район Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что истребители F-16 проявляют активность у границ Курской области.

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