Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 255 военнослужащих в Курской области за сутки

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области более 255 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, помимо живой силы, были уничтожены три танка, бронетранспортер, 26 бронемашин, 24 автомобиля, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы и инженерная техника.

Всего, по данным министерства обороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 62 тыс. военнослужащих, 379 танков, 288 боевых машин пехоты и другую технику.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие освободили хутор Марьевка в Суджанском районе Курской области. По данным журналистов, населенный пункт освободили штурмовики горной 34-й гвардейской мотострелковой бригады, которые разгромили укрепленный район Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что истребители F-16 проявляют активность у границ Курской области.