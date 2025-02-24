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Российский дрон уничтожил украинский пикап с мощной системой РЭБ

SHOT: дрон «Князь Вандал» подорвал пикап с пятью бойцами ВСУ и системой РЭБ
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Кадр видео: телеграм-канал НПЦ «Ушкуйник»

Российский беспилотник «Князь Вандал Новгородский», работающий на оптоволокне, уничтожил украинский пикап с пятью бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и мощной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, российские военные заметили вражеский автомобиль в Харьковской области и запустили дрон, который догнал пикап и уничтожил его. Украинским военным не помогла мощная система РЭБ «Купол «Клевер»», которая находилась в кузове машины, отмечается в сообщении.

В середине января глава Новгородской области Андрей Никитин заявил, что FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил в зоне специальной военной операции технику НАТО на $300 млн.

Беспилотник, не подверженный воздействию средств РЭБ, был создан специалистами Научно-производственного центра «Ушкуйник». Его успешные испытания состоялись в августе 2024 года, когда украинские войска вторглись в Курскую область. 14 января «Ушкуйник» начал серийный выпуск дрона «Князь Вандал Новгородский», оснащенного тепловизором.

Ранее разведка МО Украины признала оптоволоконные дроны РФ проблемой для ВСУ.

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