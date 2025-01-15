Российский FPV-дрон нанес урон НАТО на $300 млн

Глава Новгородской области Андрей Никитин заявил, что FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» на оптоволокне уничтожил в зоне специальной военной операции технику НАТО на $300 млн. Об этом сообщает ТАСС.

«Он уже уничтожил натовской техники более чем на $300 млн. Снова горят на полях сражений нацистские танки. И жгут их в том числе новгородцы, новгородским оружием», — заявил он.

Генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев до этого заявил, что в нескольких регионах России организуют производство оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» по франшизе. Кроме того, специалисты «Ушкуйника» консультируют российских разработчиков, которые создают собственные оптоволоконные решения в сфере БПЛА, добавил Чадаев. По словам Чадаева, при помощи этого БПЛА атаковать врага можно не только днем, но и ночью.

Ранее разведка МО Украины признала оптоволоконные дроны РФ проблемой для ВСУ.