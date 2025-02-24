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В РФ заявили, что ВСУ осознали катастрофичность вторжения в Курскую область

ТАСС: ВСУ несут колоссальные потери после вторжения в Курскую область
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Командование украинской армии осознало, что вторжение в Курскую область обернулось колоссальными потерями, а Сумская область на северо-востоке Украины становится театром военным действий. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Командование украинских националистов уже осознало, что вторжение в <...> российские регионы привело лишь к колоссальным потерям элитных подразделений ВСУ в живой силе и технике, а Сумская область становится театром военных действий», — сказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что Вооруженные Силы (ВС) РФ применяют новое оружие для уничтожения группировок украинцев в Сумской области, которая граничит с Курской. Российские военные наносят удары по территории универсальными межвидовыми планирующими боеприпасами — это гибрид бомбы и ракеты.

Как пояснил глава военной администрации Сумской области Украины Владимир Артюх, эти бомбы похожи на известные корректируемые авиационные бомбы (КАБы). Но у них есть двигатель, и поэтому они могут лететь в два раза дольше и поражать цель точнее.

Ранее ВС РФ разгромили 19 украинских бригад в курском приграничье.

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