Генерал-майора будут судить за взятки в Воронеже

В Воронеже генерал-майор Муминджанов пойдет под суд по делу о взятках

Воронежский гарнизонный военный суд рассмотрит дело заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взяток. Об этом в Главном военном следственном управлении Следственного комитета (ГВСУ СК) России сообщили РИА Новости.

«‎Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Воронежский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу», — рассказали в ГВСУ.

12 февраля сообщалось, что суд оставил без изменений решение о продлении ареста генералу Муминджанову.

2 сентября прошлого года Следственный комитет РФ возбудил в отношении Муминджанова уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, генерал заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

Ранее иркутского военного комиссара заподозрили в крупной взятке и задержали.