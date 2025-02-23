Раненый российский боец 10 часов полз по полю и выжил

Российского бойца СВО Данилу Ланского ранило во время исполнения боевых задач, он 10 часов полз раненым по полю. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

«Я стоял за деревом, выставив левую ногу, чтобы сразу бежать от дрона. Осколочно-зажигательный снаряд упал рядом, и мне перебило ногу», — рассказал он.

За десять часов он смог проползти лишь 500 метров. Его подобрали российские штурмовики, которые уже передали военного медикам.

Его эвакуировали в военный госпиталь, однако спасти ногу не удалось.

Недавно в Нижегородской области 37-летнему участнику специальной военной операции (СВО) на Украине чиновники отказались выплачивать компенсацию в размере одного миллиона рублей за ранение из-за того, что он не был прописан в регионе. В ходе выполнения боевого задания военнослужащий получил сочетанное осколочное ранение.

До этого пресс-служба прокуратуры Республики Коми сообщила, что дважды раненному в зоне специальной военной операции на Украине военнослужащему отказали в единовременной выплате из-за «отсутствия оснований».

Ранее житель Белгородской области получил ранение в результате удара ВСУ по машине.