Журнал The National Interest (TNI) сообщил, что российские дроны-камикадзе уничтожили более половины западной артиллерии.

«Считается, что с помощью «Ланцета-3», модернизированного варианта оригинальной системы «Ланцет», с начала конфликта было уничтожено почти 50 процентов артиллерийских систем НАТО, используемых Украиной», — говорится в публикации журнала.

Как пишут авторы публикации, нет лучшего способа продать такую систему иностранным покупателям. От российских беспилотников пострадали легкие гаубицы M777, польские самоходные артиллерийские установки KRAB и батареи ЗРК.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные подбили американский танк Abrams с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

По данным ведомства, боестолкновение произошло в районе населенного пункта Викторовка в Курской области.

Отмечается, что танк был уничтожен прямым попаданием боеприпаса.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.