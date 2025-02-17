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В США назвали оружие, уничтожившее половину западной артиллерии

TNI: дроны «Ланцет» уничтожили около 50% западной артиллерии ВСУ
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Журнал The National Interest (TNI) сообщил, что российские дроны-камикадзе уничтожили более половины западной артиллерии.

«Считается, что с помощью «Ланцета-3», модернизированного варианта оригинальной системы «Ланцет», с начала конфликта было уничтожено почти 50 процентов артиллерийских систем НАТО, используемых Украиной», — говорится в публикации журнала.

Как пишут авторы публикации, нет лучшего способа продать такую систему иностранным покупателям. От российских беспилотников пострадали легкие гаубицы M777, польские самоходные артиллерийские установки KRAB и батареи ЗРК.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные подбили американский танк Abrams с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

По данным ведомства, боестолкновение произошло в районе населенного пункта Викторовка в Курской области.

Отмечается, что танк был уничтожен прямым попаданием боеприпаса.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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