«Цензор.net»: два лидера «Азова» были назначены командирами новых корпусов ВСУ

Два члена «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) были назначены командирами новых корпусов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Цензор.нет».

В публикации говорится, что всего было назначено 18 командиров, которые займут позиции на линии боевого соприкосновения и получат комплект войск. По предварительным данным, перестановки в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) пройдут в течение месяца.

В ряды нового руководства были назначены командир полка Нацгвардии «Азов» Денис Прокопенко, а также первый командир «Азова» Андрей Билецкий, возглавляющий 3-ю штурмовую бригаду украинской армии.

По информации авторов публикации, перестановка позволит улучшить боеспособность армии Украины.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что командование украинской армии осознало, что вторжение в Курскую область обернулось колоссальными потерями, а Сумская область на северо-востоке Украины становится театром военных действий.

24 февраля в сводке Минобороны РФ сообщили, что за сутки подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что «Азов» под Купянском бросил в атаку бывших заключенных.