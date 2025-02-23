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Российские военные взяли под контроль хутор в Курской области

РВ: российские бойцы освободили хутор Марьевка в Курской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие освободили хутор Марьевка в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили военкоры в Telegram-канале «Операция Z: военкоры Русской весны».

По данным журналистов, населенный пункт освободили штурмовики горной 34-й гвардейской мотострелковой бригады, которые разгромили укрепрайон ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российский вертолет Ка-52М нанес удар авиационными ракетами по бронетехнике и личному составу Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. В оборонном ведомстве отметили, что выполнение боевой задачи выполнялось по поддержке подразделений группировки «Север». Удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике украинской армии был нанесен экипажем армейской авиации на вертолете Ка-52М.

В Минобороны добавили, что после того, как по позициям противника был нанесен удар, экипажи вернулись в аэропорт вылета. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ, заключили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что истребители F-16 проявляют активность у границ Курской области.

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