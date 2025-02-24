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Пророссийское подполье сообщило, что ВС РФ нанесли удары по окраине Киева

Координатор подполья Лебедев: ВС РФ нанесли удары по заводам на окраине Киева
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Российские войска нанесли удары по окраине Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, по Киеву были нанесены три удара — два со стороны Борисполя, еще один, вероятно, по заводам в Жулянах.

«Киев. Три атаки: две по окраине, со стороны Борисполя, одна в 23.40 (мск). Пишут, что по заводам в Жулянах», — поделился Лебедев.

Он уточнил, что на этих заводах проводился ремонт танков и бронетранспортеров, а также сборка беспилотников с реактивными двигателями. Вероятной целью мог стать завод гражданской авиации №410.

До этого губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что в регионе произошел пожар на одном из предприятий в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет. Всего, по информации Минобороны РФ, над Рязанской областью два дрона минувшей ночью.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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