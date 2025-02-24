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ВСУ подтянули к Курской области зенитные системы С-300

ВХ: украинская армия подтянула к Курской области ЗРК С-300
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Olga Sokolova/Global Look Press

Украинские военные подтянули к Курской области зенитные ракетные комплексы среднего радиуса действия С-300. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника», передает «Лента.ру».

По данным канала, фугасные авиационные бомбы (ФАБы) с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК), которыми российские военные разрушают «лесополку за лесополкой» стали угрозой для украинской армии. После этого командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение о переброске дополнительных сил к Курской области.

По информации авторов публикации, украинским солдатам удалось сохранить зенитные системы. В 2024 году данная модель ЗРК практически не была представлена на складах.

До этого сообщалось, что вертолеты Ка-52М с помощью ракет атаковали личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины в приграничье Курской области. Экипажи вертолетов нанесли авиаудар в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север». Уничтожение всех целей ВСУ подтвердил передовой авиационный наводчик.

Ранее Путин призвал подготовиться к восстановлению Курской области.

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