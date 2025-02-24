Жителей Тульской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

На территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители Тульской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:39 по московскому времени.

Миляев призвал жителей региона сохранять спокойствие.

В ночь на 23 февраля над шестью регионами России средства противовоздушной обороны сбили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, пять вражеских дронов уничтожили над территорией Орловской области, по четыре над Белгородской и Курской областями, три — над Липецкой областью и по два над территориями Тульской и Воронежской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Украине сняли на видео российский дрон, заглядывающий в окна домов.