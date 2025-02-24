Шеф Пентагона отреагировал на слухи о планах России объявить о победе на Украине

Министр обороны США Пит Хегсет в эфире Fox News отреагировал на слухи о намерении РФ объявить о победе на Украине.

Чиновник заявил, что Москва «может сколько угодно пытаться объявлять о победе». Шеф Пентагона подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сосредоточен в первую очередь на прекращении военных действий в зоне конфликта. Несмотря на это, Хегсет сообщил о достижении «большого прогресса» по мирному урегулированию на Украине. По его словам, США стремятся к «прочному миру» и для этого взаимодействуют со всеми сторонами конфликта.

22 февраля Newsweek со ссылкой на источники в Главном управлении разведки при украинском минобороны написал, что в третью годовщину СВО власти РФ якобы планируют объявить о победе в конфликте с Украиной. Согласно материалу, таким образом Москва хочет «вызвать недоверие в украинском обществе и дискредитировать Киев как партнера проукраинских союзников по НАТО».

Ранее Путин рассказал, что помогает России достигать целей СВО.