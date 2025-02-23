Украинское СМИ сообщило о взятии российскими войсками Белогоровки

Подразделения Вооруженных сил России установили контроль над селом Белогоровка в Луганской народной республике. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Российские войска «полностью установили контроль над Белогоровкой, продавив последние рубежи обороны», говорится в сообщении.

По информации издания, бои за Белогоровку велись с лета 2022 года.

Накануне военкор Юрий Котенок сообщил, что российские разведчики смогли захватить бункер украинской армии в районе Белогоровки в ЛНР, который стал «костью в горле» у Вооруженных сил РФ.

В ночь на 23 февраля российская армия поразила оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» отель в Кривом Роге, где размещался штаб ВСУ и иностранные военные советники. По информации Telegram-канала «Донбасский партизан», два ракетных попадания полностью разрушили здание, вызвав масштабный пожар. В результате удара, по утверждению источника, были ликвидированы офицеры ВСУ и иностранные советники.

Ранее Буданов пошутил в ответ на вопрос о возможном массированном ударе по Украине 24 февраля.